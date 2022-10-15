Kasko neleri karşılar? Kaskonun karşıladığı durumlar nelerdir?

Kasko, araç sahibinin bütçesini ve aracını korumak için teminatlar sağlayan sigorta türüdür. Kara taşıtlarını kapsayan bu sigorta, kasko sahibinin iradesi dışında yaşanan tüm masrafları sigortalı için temin eder. Trafik kazalarında kusurlu taraf olmamak, genel olarak kasko kapsamında kalmak için önemlidir. Araç kaskosu, kaza ya da beklenmedik hasarlar sonucu doğabilecek büyük maliyetlerin önüne geçer. Kasko çarpma, çarpışma, hırsızlık, doğal afet gibi durumları karşılar.

Kasko neleri karşılar?

Kargo şirketlerinin sunduğu araç kaskosu sunduğu teminatlara göre farklılık gösterse de genel olarak karşılanan işlemler birbirine çok yakındır. Kaskonun karşıladığı durumlar genel olarak şu şekildedir:

Aracın çarpışması, çarpması, devrilmesi, yuvarlanması ve düşmesi

Zorlanarak ya da anahtarın çalınması sonucu aracın da çalınması

Afet ya da farklı bir durum sonucu aracın yanması

Araca yönelik sabotaj, çizme gibi başkası tarafından araca kasten zarar verilmesi

Sel, deprem gibi doğal afetler sonucu aracın aldığı hasarlar

Aracının kanuna aykırı olacak şekilde ya da yetkisiz kişilerce çekilmesi

Araç içinde sigara ya da benzer durumlardan dolayı doğan zararlar

Kemirgenlerin araca zarar vermesi

Kilit sisteminde oluşan hasarlar

Yukarıda sıralanmış olan durumlar ve benzeri durumlarda araçta oluşan hasar maliyetlerini kasko şirketi temin eder. Tüm bunlara ek olarak araç kasko paketleri içerisinde eskime payı düşmeme, ikame araç hizmeti, yol yardımı, mini onarım gibi hizmetler de sunulabilir.

Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Kasko poliçelerine eklenemeyen, gerçekleşmesi hâlinde kasko teminatı kapsamında değerlendirilmeyen hasarlar da vardır. Sürücünün kaza sırasında alkollü olmasının tespit edilmesi hâlinde kasko sigortası zararı karşılamaz. Kaza sırasında sürücüde uyuşturucu madde tespit edilmesi hâlinde de sigorta şirketi ortaya çıkan hasarı karşılamaz. Sigortalı aracın ehliyetsiz kişiler tarafından kullanması, araç ruhsatındaki taşıma limitlerinin aşılması gibi durumlarda kasko sigortası araçlarda ortaya çıkan hasarları karşılamaz.

Kasko bozulursa ne olur?

Kasko, aracın kazaya karıştığı durumlarda bozulur. Kasko bozulursa kasko ödemesinin ne kadar artacağı sıklıkla karşılaşılan sorulardandır. Aracın hasarsızlık indirimi kademeli olarak yani 4 kademede belirlenir. Poliçe geçerlilik süresi içinde kazaya karışan araçlar indirim alamaz ve prim artışı ile karşı karşıya kalır. Kasko sigorta primleri belirlenirken sürücünün kaza geçmişi göz önünde bulundurulur. Bu nedenle kasko yenilerken prim artışı olması mümkündür. Ancak pirim artışları kazaya göre değişiklik gösterir. Sürücünün hatalı olmadığı bir kazada primde artış olmaz. Sürücünün kusurlu olduğu bir kazada belli oranlarda prim artışı olabilir.



