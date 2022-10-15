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Kasko neleri karşılar? Kaskonun karşıladığı durumlar nelerdir?

12.10.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba kasko sigortası, sigortalı aracın karşılaşmış olduğu hasarları kasko poliçesi kapsamında karşılar. Kaza, hırsızlık, deprem, sel gibi doğal afetler durumunda oluşan hasarları temin eder. Genişletilmiş kasko kapsamında ek hizmetler de eklenebilir. Peki, kaskonun karşıladığı durumlar nelerdir?

Kasko neleri karşılar? Kaskonun karşıladığı durumlar nelerdir?

İçindekiler

  • Kasko neleri karşılar?
  • Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz?
  • Kasko bozulursa ne olur?

Kasko, araç sahibinin bütçesini ve aracını korumak için teminatlar sağlayan sigorta türüdür. Kara taşıtlarını kapsayan bu sigorta, kasko sahibinin iradesi dışında yaşanan tüm masrafları sigortalı için temin eder. Trafik kazalarında kusurlu taraf olmamak, genel olarak kasko kapsamında kalmak için önemlidir. Araç kaskosu, kaza ya da beklenmedik hasarlar sonucu doğabilecek büyük maliyetlerin önüne geçer. Kasko çarpma, çarpışma, hırsızlık, doğal afet gibi durumları karşılar.

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Kasko neleri karşılar?

Kargo şirketlerinin sunduğu araç kaskosu sunduğu teminatlara göre farklılık gösterse de genel olarak karşılanan işlemler birbirine çok yakındır. Kaskonun karşıladığı durumlar genel olarak şu şekildedir:

  • Aracın çarpışması, çarpması, devrilmesi, yuvarlanması ve düşmesi
  • Zorlanarak ya da anahtarın çalınması sonucu aracın da çalınması
  • Afet ya da farklı bir durum sonucu aracın yanması
  • Araca yönelik sabotaj, çizme gibi başkası tarafından araca kasten zarar verilmesi
  • Sel, deprem gibi doğal afetler sonucu aracın aldığı hasarlar
  • Aracının kanuna aykırı olacak şekilde ya da yetkisiz kişilerce çekilmesi
  • Araç içinde sigara ya da benzer durumlardan dolayı doğan zararlar
  • Kemirgenlerin araca zarar vermesi
  • Kilit sisteminde oluşan hasarlar

Yukarıda sıralanmış olan durumlar ve benzeri durumlarda araçta oluşan hasar maliyetlerini kasko şirketi temin eder. Tüm bunlara ek olarak araç kasko paketleri içerisinde eskime payı düşmeme, ikame araç hizmeti, yol yardımı, mini onarım gibi hizmetler de sunulabilir.

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Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Kasko poliçelerine eklenemeyen, gerçekleşmesi hâlinde kasko teminatı kapsamında değerlendirilmeyen hasarlar da vardır. Sürücünün kaza sırasında alkollü olmasının tespit edilmesi hâlinde kasko sigortası zararı karşılamaz. Kaza sırasında sürücüde uyuşturucu madde tespit edilmesi hâlinde de sigorta şirketi ortaya çıkan hasarı karşılamaz. Sigortalı aracın ehliyetsiz kişiler tarafından kullanması, araç ruhsatındaki taşıma limitlerinin aşılması gibi durumlarda kasko sigortası araçlarda ortaya çıkan hasarları karşılamaz.

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Kasko bozulursa ne olur?

Kasko, aracın kazaya karıştığı durumlarda bozulur. Kasko bozulursa kasko ödemesinin ne kadar artacağı sıklıkla karşılaşılan sorulardandır. Aracın hasarsızlık indirimi kademeli olarak yani 4 kademede belirlenir. Poliçe geçerlilik süresi içinde kazaya karışan araçlar indirim alamaz ve prim artışı ile karşı karşıya kalır. Kasko sigorta primleri belirlenirken sürücünün kaza geçmişi göz önünde bulundurulur. Bu nedenle kasko yenilerken prim artışı olması mümkündür. Ancak pirim artışları kazaya göre değişiklik gösterir. Sürücünün hatalı olmadığı bir kazada primde artış olmaz. Sürücünün kusurlu olduğu bir kazada belli oranlarda prim artışı olabilir.

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