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Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kasko teklifi alırken nelere dikkat etmek gerekir?

11.10.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasko herhangi bir hasar anında aracı ve sürücüsünü güvence altına alır. Kasko teklifi alırken kasko firması, kaskonun kapsamı, teminat limitleri, ödenmesi gereken kasko primi gibi birçok önemli detaya dikkat edilmesi gerekir.

Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kasko teklifi alırken nelere dikkat etmek gerekir?

İçindekiler

  • Kasko teklifi alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  • Kasko teklifi en erken ne zaman alınır?
  • Kasko teminatı ne kadar olmalı?

Kasko araç hasar teminatı açısından yapılması gereken bir sigorta türüdür. Araç sahiplerinin yaptırması gereken ilk işlemlerden biri de trafik sigortasıdır. Kasko sigortasında sadece sigorta sahibinin hasar masrafları karşılanır. Bunun için kasko işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Araç kasko işlemleri, araçların maddi hasar sonucu oluşan masraflara karşı her an koruma altında olmasını sağlar. Yaşanabilecek olan tüm olumsuz durumlar karşısında kasko güvence sağlar. Kasko yaptırırken çalışacağınız şirket, ödeme seçenekleri, poliçe kapsamı ve ödeme miktarı gibi detaylara dikkat etmeniz gerekir.

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Kasko teklifi alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kasko her sürücü için önemli ihtiyaçtır. Kasko sigortası zorunlu olmamasına karşın kendinizi ve sevdiklerinizi olası felaketlerden korumanız için yapmanız gereken sigorta türüdür. Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Çalışacağınız sigorta firmasını detaylı olarak incelemelisiniz.
  • Size sunulan ödeme seçeneklerini değerlendirmelisiniz.
  • Sigorta firmalarının müşteri memnuniyetlerini değerlendirmelisiniz.
  • Poliçenizde belirtilen miktarın, aracınızın gerçek değerini yansıtmasına dikkat etmeniz gerekir.
  • Her zaman fiyattan önce poliçe kapsamına öncelik vermelisiniz.
  • İkame araç teminatı, mini onarım hizmetleri gibi hizmetlerin olmasına dikkat edebilirsiniz.
  • Enflasyon teminatının olup olmadığına dikkat edebilirsiniz.
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Kasko teklifi en erken ne zaman alınır?

Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken tüm detayları inceledikten sonra sizin için en uygun olan firmayı zaman kaybetmeden belirleyebilirsiniz. Kasko teklifi aracınızın kasko süresi dolmadan 15 gün önce alınabilir. Otomatik olarak kaskonuzu yeniletebilirsiniz.

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Kasko teminatı ne kadar olmalı?

Kasko teminatları aracın yaşına, modeline ve hasar kaydına göre değişiklik gösterir. Firmadan firmaya göre de değişen teminatlar aracınızın durumuna göre değerlendirilir. Kasko fiyatını etkileyen faktörler içinde ek teminatlar da yer alır. Sigortanın kapsamını genişleten ek teminatlar, düşük ihtimal olarak değerlendirilen ancak yaşandığında ciddi maddi kayıplara yol açan olayları kapsar. Genellikle "genişletilmiş kasko" ya da "tam kasko" tercih edilir. Tam kaskoda, genişletişmiş kaskoya göre ek teminatlar daha geniştir. Tam kasko genel olarak "full kasko" olarak bilinir. Full kaskoda olması gerekenler:

  • Ana teminatların hepsi yer almalıdır.
  • Ek teminatların tamamı poliçeye dâhil edilmelidir.
  • Poliçede yer alan ek teminatlar, genişletilmiş kaskoya göre daha geniştir.
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Full kaskoda olan teminatlar genel olarak şu şekildedir:

  • Yurt dışı teminatı
  • Mini onarım hizmeti
  • Grev, lokavt, kargaşa, terör gibi durumlar
  • Hasar oluştuğunda ikame prim alınmaması
  • Deprem ve doğal afetler
  • Kıymet kazanma bedeli
  • Yanlış akaryakıt dolumu
  • Hukuksal koruma
  • Anahtar kaybetme ya da özel eşya
  • Eskime payı düşmeme
  • Sigara ve benzer maddeler sonucu oluşan yangın dışındaki zarar
  • Aracın anahtarı ile birlikte çalınması durumu
  • İhtiyari Mali Sorumluluk
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