Kaskodan ön cam değişimi: Kaskodan oto cam değişir mi, kasko bozulur mu?

Kasko şirketleri, aracınızın cam değişimlerinde kasko hasarsızlık indiriminizin bozulmamasını temin eder. Anlaşmalı araç servislerinde değişen camdan ücret de alınmaz. Ancak anlaşmalı olmayan servislerde yapılan işlemlerde ödeme sigortalı tarafından yapılır. Ödenen cam değişim ücreti, sigorta şirketi tarafından sigortalıya geri ödenir. Kasko şirketlerine göre değişmekle birlikte bir sigorta yılı içinde 4 kez cam değişimi yapılabilir. Hasarsızlık durumunu bozmayan cam değişimi poliçe hazırlanırken tüm detayları ile belirlenir.

Kaskodan oto cam değişir mi?

Kasko şirketleri otomobillerde yaşanan cam kırılmalarına karşı sigorta kapsamında teminatlar sunar. Kasko şirketlerine göre değişiklik göstermek kaydı ile bir kasko yılı içinde 1 defadan 4 defaya kadar cam değişimi yapılabilir. Kasko poliçenize eklenen cam değişim teminatı poliçe kapsamında ise olası bir tek taraflı cam hasarında kaskodan ücret temin edilir. Bunun için anlaşmalı bir servise ya da araç markasının yetkili servisine giderek cam değişimini yaptırabilirsiniz. Burada ne önemli nokta kasko cam değişimi muafiyetine dâhil olup olmadığıdır.

Genellikle kasko sigortası yapılırken cam değişim teminatı standart olarak poliçe içinde sunulur. Ancak araç sahipleri bazı hususlara dikkat etmelidir. Poliçe içinde kaskonuz ücretsiz cam değiştirme hakkını sadece yan sanayi cam değişimi olarak belirtilebilir. Araç sahibi camlarının orijinal olarak değişimini istiyorsa minimum %20 tutarı kendisi ödemesi gerekebilir. Bu hususlar poliçe planlaması sırasında dikkatle incelenmelidir.

Kaskodan ön cam değişimi hasar kaydı olur mu?

Cam değişimi yapılması ile kasko bozulmaz. Bazı sigorta şirketleri, cam değişimi için yılda birkaç kez teminat sağlayabilirken bazı sigorta şirketleri ise yılda sadece bir kere sağlar. Kaskodan ön cam değişimi de dâhil olmak üzere kasko cam değişiminden etkilenmez.

Yıl içerisinde poliçenizden genellikle 1 ön cam, 1 yan cam temin edilirse hasar sonucu TRAMER'e herhangi bir bedel işlenmez. Kasko sigortasında hasarsızlık kademesinde değişim olmaz. Ancak aynı anda birden fazla cam kırılabilir ya da bir kasko yılı içinde birden fazla kez değişim yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda yine kasko firmasına göre değişmek kaydı ile hasarsızlığınız ve indiriminiz gidebilir.



