HABER

Kaskodan para alabilmek için aracını 35 metreden şarampole yuvarladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine 2 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.30 sıralarında T.K.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine 2 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.30 sıralarında T.K. isimli şahıs tarafından bir kaza ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi kısa süre içerisinde ihbarın yapıldığı olay yerine giderek incelemelere başladı. İncelemeler esnasında T.K. isimli sürücü, kullandığı otomobilin Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi mevkiinde 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandığını ve araç şarampole yuvarlanmadan önce ise kendisini dışarı attığını beyan etti.
Jandarma asayiş timinin olay yeri incelemesi sonucunda, şahsın beyanı ve o anki durumundan şüphelenilerek durum, olay yerine çağrılan trafik tim personeli ile paylaşıldı. Şüphe üzerine ekipler, savcılık kararı ile T.K. isimli sürücünün cep telefonuna el koyarak inceleme başlattı. T.K. isimli şahsın telefonunda bulunan WhatsApp yazışmaları incelendiği esnada şahsın bahse konu aracı ‘perte’ çıkarıp kaskodan yararlanmak amacı ile böyle bir plan yaptığı yazışmalardan tespit edildi.
Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şahıs hakkında savcının talimatı ile “Suç Uydurma” şüphesi ile tahkikata başlanıldı. Bahse konu otomobil, olay yerine gelen kurtarıcı vasıta ile uçurumdan çıkarılarak yedi emin parkına teslim edildi. İfadesi alınan T.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradıAblasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı
Kamyon devrildi, karayolu egzoz borusu dolduKamyon devrildi, karayolu egzoz borusu doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.