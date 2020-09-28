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Kasksız motorcudan şaşırtan maske savunması!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de maske denetimi yapan polisler, motosiklet kullanan bir kişinin maskesiz olduğunu fark edince müdahale etti. Sürücü, 'Motora bindiğimde sürekli yüzüme vuruyor, ondan takamıyorum' diyerek kendisini savundu.

Maske takmadığı için uyarılan şahsa daha sonra polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde polis ekiplerinin yapmış olduğu maske uygulamasında vatandaşlar maske kullanımı konusunda uyarıldı. Uygulama sırasında polis ekipleri motosikleti ile seyir halindeki Ahmet G.’yi durdurdu. Hem kasksız hem de maskesiz bir şekilde motosiklet kullanan sürücü önce uyarıldı, ardından kimlik kontrolü yapılarak ‘maskesiz dolaştığı’ için cezai işlem uygulandı. Ahmet G.’nin neden maskesiz dolaştığı sorusuna verdiği yanıt polis ekiplerini de şaşırttı. Motor sürücüsü “Motora biniyorum motorda sürekli yüzüme vuruyor, ondan dolayı takamıyorum. Motora bindiğim için o an takmadım zaten motorun bagajında maske kutusu var.” ifadelerinde bulundu. Ahmet G.ye 900 TL idari para cezası kesildi.

(İHA)

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