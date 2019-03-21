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Kasksız motosikletli kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Hasan Hüseyin Öztürk (71), yaşamını yitirdi.

Kasksız motosikletli kazada yaşamını yitirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Hasan Hüseyin Öztürk (71), yaşamını yitirdi.
Menteşe ilçesi Akkaya Mahallasi'nde yaşayan işçi emeklisi Hasan Hüseyin Öztürk, arızalanan motosikletini kırsal Yerkesik Mahallesi'ne tamirciye götürmek için dün saat 17.00 sıralarında yola çıktı. Yerkesik Mahallesi girişine geldiğinde Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup, devrildi. Kask takmadığı belirlenen Öztürk, başını asfalta çarpıp, yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Hüseyin Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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