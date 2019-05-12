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Kasksız sürücü, motosiklete yatarak yolculuk yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında, motosikletin üzerine uzanarak, yolculuk yapan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında, motosikletin üzerine uzanarak, yolculuk yapan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Antalya- Burdur yolunda, 10 Mayıs günü, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu araç kamerasınca kaydedildi. Başında kask olmayan sürücü, motosikletin üzerine uzanarak, hızla yolda ilerledi. Ayaklarını arkaya doğru uzatan, elleriyle de gidonu tutan motosikletli, hem kendisinin hem de hızla yanlarından geçtiği diğer araçlardakilerin hayatını tehlikeye soktu. Bir süre böyle ilerleyen motosikletli, daha sonra normal oturarak, yoluna devam etti ve gözden kayboldu.

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