HABER

Kaspersky, "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kaspersky World Branding Awards’ta "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" ödülünü kazandı - Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton: - "Kaspersky olarak marka kimliğimizi yenilediğimiz bu yılda bu ödülü kazanmak bizim için ayrıca önemli" - "Artık dünyanın yeni ihtiyaçları var ve biz de bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil gelecekte de karşılamak için yenilenmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen World Branding Forum’un ödül etkinliği olan World Branding Awards’ta "Anti Virüs Yazılımı" kategorisinde "Yılın Markası" ödülünü kazandı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Londra’daki Kensington Sarayı’nda düzenlenen etkinlik, dünyanın en iyi markalarını gösterdikleri başarı için ödüllendiriyor. Değerlendirme süreci, marka değeri, açık oylama ve tüketici pazar araştırması olmak üzere üç aşamada gerçekleşiyor. World Brand Forum, gelir yaklaşımı modeli üzerine bir finansal değerlendirme yapıyor ve adayların her biri için bir pazar araştırması puanı hesaplıyor. Kullanıcılar da internet üzerinden yapılan oylama ile fikirlerini belirtiyor. Değerlendirmeler sonucunda ise Kaspersky olağanüstü markalar arasında yer aldı.

Yeni marka kimliğine geçen Kaspersky, şirketin odağını "siber güvenlikten", daha geniş bir kavram olan "siber bağışıklığa" dönüştürdü. Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, Yılın Markası Ödülü'nü kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kaspersky'nin marka kimliğini yenilediği dönemde bu ödülü kazanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Winton, "Dünya 1997’de kurulduğumuz dönemdekinden çok farklı bir yer. Artık dünyanın yeni ihtiyaçları var ve biz de bu ihtiyaçları yalnızca bugün için değil gelecekte de karşılamak için yenilenmeliyiz. Yeni marka kimliğimiz yalnızca bir logo değişikliğinden ibaret değil, yaptığımız işi her açıdan biçimlendiren bir felsefeyi temsil ediyor. Siber tehditlere karşı bağışıklık kazanmış, daha güvenli bir dünya için kuruyoruz. Tüm insanların ve kurumların teknolojiyi güvenle kullanıp daha iyi hale getireceği, Kaspersky ürün ve hizmetlerinin buna destek olacağı bir dünya için çalışıyoruz." diye konuştu.

İş ortaklarının ve müşterilerinin yeni marka hakkında harika yorumlar yaptığını belirten Winton, "Şirketimize ve sektörümüze yeni bir yol açan bu değişikliklerin, işlerini Kaspersky ile birlikte büyütmeleri için iş ortaklarımıza daha çok neden sunacağına inanıyoruz." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kaspersky'nin yeni marka kimliğinin tasarım, geliştirme ve uygulanma sürecinde çeşitli ajanslarla birlikte çalıştığı vurgulandı. Veri ve teknoloji üzerine odaklanmış bir kreatif ajans olan Wunderman Thompson, marka platformunun ve ‘Geleceği Sunma’ felsefesinin oluşturulmasına yardımcı oldu. Şirketin özünde bağlı kaldığı üst düzey yazılım mühendisliği uzmanlığını temsil eden yeni görsel kimlik ve logo ise Moving Brands adlı ajans tarafından tasarlandı.

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
Teknosa: 1 Aralık’a kadar büyük indirimler varTeknosa: 1 Aralık’a kadar büyük indirimler var
Ormanlardaki usulsüzlükler foto kapanlara yakalandıOrmanlardaki usulsüzlükler foto kapanlara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaspersky

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposundaki yangın kontrol altına alındı

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.