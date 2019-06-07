Kaspersky çözümleri soruşturma sürecini güçlendirip sadeleştiriyor

Müşteriler deneyimleri, en belirgin tehdit hakkındaki bilgileri ve BT ortamlarına bağlı olarak kendi saldırı belirtileri listesini oluşturabiliyor. Tüm yeni olaylar özel saldırı belirtileri veri tabanına gerçek zamanlı ve otomatik olarak işleniyor.

Çok sayıda uç noktadan gelen ölçümleri incelerken soruşturma sürecini sadeleştirmek için, olaylar Kaspersky Lab’ın saldırı belirtileriyle karşılaştırılıyor. Eşleşen saldırı belirtileri, ayrıntılı açıklamalar ve saldırıya en uygun müdahale önerileriyle birlikte kullanıcı arayüzünde görülebiliyor.

Çözümler, sızma belirtilerine ek olarak gelen saldırı belirtisi arama özelliği ile saldırganların taktikleri ve teknikleri, kullanılan zararlı veya yazılım fark etmeksizin belirlenebiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky EDR ve Kaspersky Anti Targeted Attack çözümleri, saldırganların harekete geçtiğini gösteren karma kod, dosya adı, dizin, IP adresi ve URL gibi sızma belirtilerini arayan işlevlere sahip.

İSTANBUL (AA) - Kaspersky EDR ve Kaspersky Anti Targeted Attack çözümlerinin yeni sürümleri, soruşturma sürecini sadeleştiren ve tehdit avı becerilerini iyileştiren yeni özellikler sunuyor.

Böylece korunan altyapının özelliklerine göre vakalara anında bilinçli müdahale edilebiliyor ve uzun vadeli tespit senaryoları oluşturulabiliyor.

- Kurumsal şirketlerin yüzde 41’i hedefli bir saldırıya maruz kalmıştı

Açıklamada verilen bilgilere göre, karmaşık tehditlerle ilişkili siber vakalar, şirketlere büyük darbe vurabiliyor. Müdahale ve kurtarma maliyetleri, yeni sistem veya süreç yatırımları, hizmet verme süresine etki ve itibar kaybı gibi unsurların hepsi bir araya gelerek önemli etki yapıyor.

Günümüzde kurumlar yalnızca yaygın zararlı programların sayısındaki artışı değil, kendilerini hedef alan karmaşık ve gelişmiş tehditlerdeki artışa da dikkat etmeli. 2018’de, kurumsal şirketlerin yüzde 41’i hedefli bir saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Şirketlerin, tespit edilmekten kaçınabilen karmaşık tehditlere karşı korumaya ihtiyaç duydukları açık. Kaspersky Lab bu sorunu çözmeye yeni nesil Kaspersky EDR ve Kaspersky Anti Targeted Attack Platform’un yeni nesil sürümleriyle yardımcı oluyor.