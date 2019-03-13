Kaspersky Lab, Windows'ta yeni bir açık tespit etti

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, çoğu ürününde bulunan Otomatik Açık Önleme teknolojisi sayesinde Microsoft Windows'ta yeni bir açık tespit etti.

Kaspersky Lab tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin otomatik teknolojileri, Microsoft Windows'ta en az iki tehdit grubunca düzenlenen hedefli saldırılarda kullanıldığına inanılan bir açığı ortaya çıkardı.

Kaspersky Lab, tespit ettiği açığı Microsoft'a raporlarken, Microsoft da bu açığı kapatan bir yama yayınladı. Öte yandan söz konusu açık, Kaspersky Lab Otomatik Açık Önleme teknolojisinin keşfettiği dördüncü sıfır-gün açığı oldu.

"Daha önceden bilinmeyen ve saldırganların bir cihaza ve ağa sızmasına neden olabilen yazılım hataları" şeklinde tanımlanan sıfır-gün açığı, Microsoft'un grafik alt sisteminde keşfedildi.

Bu açık sayesinde saldırganlar yerel yetkilerini artırabilirken, kurbanın bilgisayarının kontrolü tamamen ele geçirebiliyor. Zararlı yazılım örneğini inceleyen Kaspersky Lab araştırmacıları, açığın Windows 8’den Windows 10’a kadar olan işletim sistemi sürümlerini etkilediğini tespit etti.