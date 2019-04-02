Kaspersky Lab yeni Şeffaflık Merkezi'ni Madrid'de açacak

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, Madrid'de yeni bir Şeffaflık Merkezi açıyor. Kaspersky Lab'ten yapılan açıklamaya göre, 2018'de Zürih’te açılana benzeyen merkez, şirketin iş ortakları ve devlet paydaşları için ürünlerin kaynak kodlarını inceleme imkanı sunan güvenilir bir tesis olacak. Yeni merkez şirketin Global Şeffaflık Girişimi kapsamında açılıyor. İş ortakları ve devlet paydaşlarının Kaspersky Lab hakkında bilgi alma taleplerini karşılamak amacıyla başlatılan bu girişimle, şirketin ürün ve teknolojilerinin nasıl çalıştığı açıklanıyor. Kasım 2018’de Zürih’te açılan ilk Şeffaflık Merkezi’nden bu yana şirket kurumsal müşterilerinin şeffaflığa dair bilgi taleplerini alıyor. Bunlar arasında ürünlerin işlevleri ve veri işleme yöntemleri hakkında sorular yer alıyor. İspanya’daki tesis “standart” kaynak kod incelemesi yapılan bir yer olmasının yanı sıra, ziyaretçilerin şirketin ürün portföyü, mühendislik ve veri işleme çalışmaları hakkında daha fazla şey öğrenebileceği bir bilgilendirme merkezi olarak da görev yapacak.

Bu bilgiler kolayca erişilebilecek bir biçimde sunulacak. Şirket ayrıca bir inceleme sistemi de geliştirdi. Bu sistemde ziyaretçilerin özel olarak ilgilendikleri konulara uygun seçenekler verilecek. Şirketin mühendislik çalışmaları ve veri koruma standartları hakkında teknik olmayan genel incelemelerden kaynak kodun kritik bölümlerine yönelik derinlemesine ve kapsamlı araştırmalara kadar birçok farklı inceleme seçeneği sunulacak. 2020’de Asya ve Kuzey Amerika’da açılması planlanan Şeffaflık Merkezleri için çalışmalar sürüyor. Yeni Şeffaflık Merkezi açılışına ek olarak şirket, Rus kanunlarına uygun olması adına girdiği yükümlülükler üzerinde bağımsız bir inceleme yaptırdı. Yapılan bağımsız ve hukuki incelemenin sonuçları şirket tarafından yayınlandı. İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nde uluslararası yatırım ve ticaret hukuku alanında çalışmalar yürüten, Rus Hukuku ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Kaj Hober’in yaptığı analiz, veri işleme ve depolama ile ilişkili üç Rus kanununu kapsıyor.