Kaspersky Lab'dan Instagram kullanıcılarına uyarı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab uzmanları, Instagram'da popüler hesapları hedef alan yeni bir kimlik avı yönteminin kullanılmaya başlandığını belirterek, kullanıcılara ataklardan korunmak için Kaspersky Internet Security güvenlik çözümünü öneriyor.

Kaspersky Lab tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram'daki popüler hesapları hedef alan yeni bir kimlik avı yöntemi yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Söz konusu yöntemi kullanan siber suçlular, özellikle yüksek takipçi sayısına sahip Instagram kullanıcılarına "Telif hakkı ihlali nedeniyle hesabınız kalıcı olarak silinecektir" yazan bir e-posta iletiyor. Söz konusu e-postada, gerçekçi olmak adına Instagram başlığı ve logosu bulunurken, kimden alanında platformun meşru adresine çok yakın olan "mail@theinstagram.team" ya da "info@theinstagram.team" adresleri görünüyor.

Gelen mailde, itiraz etmek için yalnızca 24 saatin olduğu belirtilirken, "Şikayeti gözden geçir" başlıklı bir buton da bulunuyor. Butona tıklandığında ise kullanıcılar bir kimlik avı sayfasına yönlendiriliyor. Bu sayfada, dolandırıcıların telif hakkının korunmasına verdikleri sözde önemi açıklayan bir görsel ve tıklandığında bu iddiaya itiraz edilebilecek bir bağlantı yer alırken, gerçekçi kılınmak adına hiçbir işlevi olmayan uzun bir dil seçim listesi sunuluyor. Bu listede hangi dil seçilirse seçilsin, açılan kimlik avı sayfası çoğu zaman İngilizce oluyor.