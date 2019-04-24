Kaspersky Lab’dan siber suçlarla mücadele için yenilikler

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, APT İstihbarat Raporları'nı gelişmiş tehdit gruplarına ilişkin bağlamsal bilgiler ve önceden tespit edilen saldırılar için MITRE ATT&CK tehdit modelleri ile zenginleştirdi.

Kaspersky Lab açıklamasına gore, siber suçlular kurumlara sızmak için kullandıkları karmaşık yöntemleri sürekli geliştiriyor. Kaspersky Lab’ın 2018 BT Güvenlik Riskleri Araştırması’na göre, kurumlar hedefli saldırıları en yüksek maliyetli siber güvenlik vakaları olarak değerlendirilirken, her bir hedefli saldırının ortalama maliyetinin 1,11 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Açıklamaya göre, APT’lerle mücadele etmek için son teknoloji güvenlik çözümleri yeterli değil. Bunun yanı sıra en kapsamlı ve sürekli güncellenen tehdit istihbaratına da ihtiyaç duyuluyor. Güvenlik operasyonları ekiplerinin en yeni hedefli saldırıların bir adım önünde olabilmesine yardımcı olmak isteyen Kaspersky Lab, APT istihbarat raporu hizmetini güncelledi. Raporlarda artık APT grupları ve bunların saldırıları, yöntemleri ve prosedürleri hakkında daha bağlamsal bilgilere yer verilecek.