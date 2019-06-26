Kaspersky'nin blok zinciri tabanlı oylama sistemiyle şirketler güvende

İSTANBUL (AA) - Avrupa bilim merkezleri ve müzeleri ağı Ecsite, yıllık toplantısında ortak bir karar alabilmek amacıyla Kaspersky’nin desteklediği blok zinciri tabanlı oylama sistemi Polys'i kullandı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, kar amacı gütmeyen kurumların bu tür oylama yöntemlerine ilgisi artıyor. Ecsite bu şekilde dijital karar alma tarzına geçen ilk kurumlardan biri oldu.

Kar amacı gütmeyen kurumlar için oy verme, her üyenin fikrini duyurabilmesi açısından büyük önem taşıyor ancak bu kurumlar için oylama yapmak, beraberinde birçok sorun da getiriyor. Gerekli belgeleri hazırlamak veya süreci yönetecek kişileri bulmak zor olabiliyor. İnternet üzerinden oylama yapmak bu sorunları ortadan kaldırabilse de sürecin şeffaf ve güvenli olması garanti edilemiyor. Bu da bütçe veya yönetici seçimleri gibi hassas durumlar için kritik öneme sahip.

Bu sorunu aşan Polys, oylar üzerinde değişiklik yapma tehdidini ortadan kaldırarak internet üzerinden oylama düzenleme imkanı sağlayan, blok zinciri tabanlı bir platform sunuyor. Merkezi yapıda olmayan bu teknoloji sayesinde veriler, oylama işlemi sırasında kullanılan tüm cihazlarda bloklar halinde saklanıyor. Böylece kötü niyetli kişiler oylamanın sonucunu değiştiremiyor.