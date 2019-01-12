Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları ihtiva eden ekipmanlar ele geçirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızması sırasında büyük sırlar ihtiva eden ekipman ve teknik cihazlar ele geçirdiğini duyurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde konuyla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Büyük sırlar içeren ekipman ve teknik cihazlar ele geçirdik. Düşman (İsrail) araç ve teçhizatı kullanılmaz hale getirerek bunların buharlaştığını sanmıştı. Düşman ve onun emniyet güçlerinin fazlaca endişelenmesi gerekiyor. Ele geçirdiğimiz bu bilgi hazinesi bize İsrail'le yürüttüğümüz akıl savaşında stratejik üstünlük sağlayacak." dedi.

Sınırdaki tellerden içeriye sızan İsrail güçlerinin, operasyonu gerçekleştirenler ve güvenliği sağlayanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldıklarını ve toplam sayılarının 15 olduğunu belirten Ebu Ubeyde, yapılan soruşturmalar sonucu Gazze'de ve bazı Arap ülkelerinde istihbarat görevini üstlenen özel kuvvetlere mensup kişilerin kimliğinin tespit edildiğini, yine bu kuvvetlerin Ocak-Ekim 2018 tarihlerinde pratik ve teknik eğitim aldıklarının ortaya çıktığını aktardı.

Operasyonun, sızma eyleminden birkaç ay önce özellikle Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye teknik ve lojistik ekipman sokulmasıyla başladığını dile getiren Ebu Ubeyde, bu ekipmanların "güvenlik gerekçesiyle" açıklamayacakları yerlerde muhafaza edildiğini söyledi. - Operasyonun amacı dinleme sistemi yerleştirmekti Ebu Ubeyde, "İsrail güçleri, operasyonu yerine getirmek için gerekli tüm kamuflaj belgelerini hazırladı. Gazze'deki ailelerin ismini taşıyan sahte kimlik kartları çıkardı. Sahte evraklı iki araç kullandı ve yine bir hayır kurumunun adına sahte evrak düzenledi. Operasyonun amacı, direnişe ait iletişim ağını dinleyecek bir sistem yerleştirmekti. Ancak direniş, İsrail istihbaratının tüm çabalarına ve elindeki tüm imkanı kullanmasına rağmen bu çabasını sonuçsuz bıraktı." diye konuştu. Operasyona katılan kadın askerlerden birinin daha önce Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası bir kurumun bünyesinde Gazze'ye girdiğine dikkati çeken Ebu Ubeyde, operasyonun başarısızlığa uğratılmasının, askeri, istihbarat ve güvenlik alanında yaptığı hazırlıkların doğruluğunu kanıtladığını vurguladı.