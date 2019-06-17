Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı yakalandı

BERLİN (AA) - Almanya'da iki hafta önce öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

Kassel Savcılığından yapılan açıklamada, Hessen Emniyet Müdürlüğü ile hafta sonunda düzenlenen ortak operasyon sonucunda 45 yaşındaki zanlının nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, zanlının aşırı sağcı olduğu yönünde bulgular elde edildi.

2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Vali Lübcke geçen hafta devlet töreni ile defnedilmişti.

