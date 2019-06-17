HABER

Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı tutuklandı

BERLİN (AA) - Almanya'da iki hafta önce öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

Kassel Savcılığından yapılan açıklamada, Hessen Emniyet Müdürlüğü ile hafta sonunda düzenlenen ortak operasyon sonucunda 45 yaşındaki zanlının nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, zanlının aşırı sağcı olduğu yönünde bulgular elde edildi.

2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Vali Lübcke geçen hafta devlet töreni ile defnedilmişti.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Hatay Devleti Meclis binasını valilik satın aldıHatay Devleti Meclis binasını valilik satın aldı
Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi akınıBolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.