HABER

Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye ve Irak uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.

Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye ve Irak uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.
Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası bölgesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler Çukurbağ sahilinde kaçakları yakaladı. Suriye ve Irak uyruklu 1'i hamile, 9'u çocuk 21 kaçak işlemleri için polis merkezine getirildi.

FOTOĞRAFLI

Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Yeğenini av tüfeğiyle yaralayan amca yakalandıYeğenini av tüfeğiyle yaralayan amca yakalandı
Otomobil çarpan kadın posta memuru öldüOtomobil çarpan kadın posta memuru öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.