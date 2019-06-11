Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Suriye ve Irak uyruklu 9'u çocuk 21 kaçak yakalandı.

Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası bölgesinde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler Çukurbağ sahilinde kaçakları yakaladı. Suriye ve Irak uyruklu 1'i hamile, 9'u çocuk 21 kaçak işlemleri için polis merkezine getirildi.

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