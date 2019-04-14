Kaş’ta “7 Güneş 7 Ay Festivali” düzenlenecek

Uluslararası platformda düzenlenen “7 Güneş 7 Ay Festivali” (Sete Sois Sete Luas) 3-4 Mayıs tarihlerinde Antalya Kaş’ta yapılacak.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Marina’daki bir restoranda festival tanıtım programı düzenlendi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan yaptığı konuşmada, 7 Güneş 7 Ay Festivali’nin 1993’ten bu yana gerçekleştiğine dikkati çekerek dernek olarak ilk kez uluslararası bir festival düzenlediklerini söyledi. İspanya’nın Alcazar kentinde gerçekleşen bu yılki festival toplantısına Turizm ve Tanıtma Derneği olarak Kaş adına katıldıklarını aktaran Ozan, 2019 Kaş 7 Güneş 7 Ay Festivali protokolünü imzaladıklarını belirtti.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi ile Portekiz Büyükelçiliği başta olmak üzere festivalin yapımcısı Marco Abbondanza ve sanatçı Olça Tansuk’a da destekleri için teşekkür eden Ozan, “Bu hepimizin, Kaş’ın festivali. Kaş’ın kültürüne, tarihine ve doğasına sahip çıkmanın güzel ve anlamlı bir vasıtası olacak. Bunu birlikte başaracağız. Başka Kaş yok” dedi.