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Kaş’ta 9 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kaş’ta 9 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaş’ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis Adası’na kaçma hazırlığında bulunan 9 düzensiz göçmen jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.
Kaş’ta jandarma kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, Kaş-Kalkan karayolu üzerinde yer alan Seyrekçakıl mevkisinde deniz kıyısında Yunanistan’ın Meis adasına kaçma hazırlığındaki 9 göçmen yakaladı. 5’i erkek, 3’ü bayan, 1’i çocuk olmak üzere 9 göçmen yanlarında bot, bot motoru ve çantalarıyla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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