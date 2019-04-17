Kaş’ta deniz keyfi

Antalya’nın Kaş ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Kaş’ta turizm sezonunun açılmasıyla hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Kaş’ta nisan ayında güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Kalkan Halk Plajı’nda denize girdi. Bazıları sahilde aileleriyle deniz manzarası seyretti, bazıları da yürüyüş yaptı. Kaş’ın denizine, doğasına ve güzelliklerine dikkati çeken vatandaşlar, güneşli havada güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

