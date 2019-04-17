HABER

Kaş’ta deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.Kaş’ta turizm sezonunun açılmasıyla hareketlilik başladı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Kaş’ta turizm sezonunun açılmasıyla hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Kaş’ta nisan ayında güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Kalkan Halk Plajı’nda denize girdi. Bazıları sahilde aileleriyle deniz manzarası seyretti, bazıları da yürüyüş yaptı. Kaş’ın denizine, doğasına ve güzelliklerine dikkati çeken vatandaşlar, güneşli havada güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Cezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandıCezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
Çorlu’da “2. Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi”Çorlu’da “2. Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.