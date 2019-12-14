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Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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