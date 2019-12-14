Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2)

35 DEKAR ZARAR G\u00d6RD\u00dc\nAntalya'n\u0131n Ka\u015f il\u00e7esinde dolu ve sa\u011fanak nedeniyle zarar g\u00f6ren sera alanlar\u0131nda hasar tespit \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u0130lk tespitlere g\u00f6re 35 dekar alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Kat\u0131l\u0131m bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile hayat\u0131m\u0131za giren 10 \u015feyBat\u0131 Karadeniz\u2019de yazdan kalma g\u00fcnler ya\u015fan\u0131yorDiyarbak\u0131r Gazi Ya\u015fargil E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi kav\u015fa\u011f\u0131 tamamlan\u0131yor
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