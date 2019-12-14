Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2)

35 DEKAR ZARAR G\u00d6RD\u00dc\nAntalya'n\u0131n Ka\u015f il\u00e7esinde dolu ve sa\u011fanak nedeniyle zarar g\u00f6ren sera alanlar\u0131nda hasar tespit \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u0130lk tespitlere g\u00f6re 35 dekar alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.PARTNER'\u0130kimiz de \u00e7ok rahat tak\u0131labilirdik ama bir aile olmak istedik'\u00c7\u00f6p toplama meydan okumas\u0131 ak\u0131m\u0131na gen\u00e7lerden destek\u00c7\u00f6p toplama meydan okumas\u0131 ak\u0131m\u0131na gen\u00e7lerden destek
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