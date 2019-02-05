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Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 22:56 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.

Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.
Kaş’a bağlı Palamut Mahallesi’nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı ağaçlar devrildi. Ana trafonun üzerine devrilen bir ağaç ise mahallede elektriklerin kesilmesine neden oldu. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Kaş ve Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahale etti. Çayköy ve Çavdır mahallelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak, zarar gördü.

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Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdiKaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdiKaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdiKaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi

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