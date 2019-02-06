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Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtınada sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısı uçtu, bazı seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtınada sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısı uçtu, bazı seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi. Çayköy Mahallesi’nde şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik hatları koparken bölgeye elektrik verilemiyor.
Kaş ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına özellikle açık alanlardaki seraları vurdu. Sabah içinde ürün bulunan seralarının naylon çatılarının uçtuğunu gören çiftçiler kendi imkanlarıyla onarım çalışmalarına başladı. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ile Kaş belediye Başkanı Halil Kocaer de sabah erken saatten itibaren binalarda incelemelerde bulunup seraları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Kaş ilçe merkezinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı. Kaş Belediyesine ait Kınık Kültür Merkezinin çatısı uçarken, Kınıkspor spor kompleksindeki bazı ağaçlar devrildi. Yine ilçe merkezinde akşam saatlerinde Yüzbaşı Fehmi Sokullu Mezarlığı civarından geçen karayolu üzerindeki kaldırıma bir ağaç devrildi. Kaldırımda kimsenin orada olmaması olası bir faciayı önlerken, Kaş Otogarı’ndaki bazı dükkanların ise sundurmaları şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.
Kaş’ın Ova Mahallesi’nde de bir ağaç karayoluna devrildi. Kaş Belediyesi ekipleri yolu temizlerken kısa süre tek şeritten sağlanan ulaşım normal seyrine döndü.
Çayköy mahallesinde şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik hatları koparken bölgeye elektrik verilemiyor.

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı

Kaş’ta fırtına sebebiyle çatılar uçtu, seraların naylon kaplamaları parçalandı
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