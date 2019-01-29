HABER

Kaş’ta fırtına seralara zarar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bölgede bulunan bazı seralara zarar verdi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bölgede bulunan bazı seralara zarar verdi. Park halindeki bir araç da yan yatarak devrildi.
Kaş’a bağlı Kınık, Ova, Yeşilköy ve Patara Mahallesi’nde etkili olan fırtınada bölgede bulunan örtü altı tarım seraları zarar gördü. Bazı seraların çatısını uçuran, bazılarının da naylonlarını yırtan fırtına maddi hasara yol açtı. Yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle seraların üzerinde bulunan plastikler yırtılarak kullanılamaz hale geldi.
Kınık Mahallesi’ndeki üreticilerden Sait Ümit Baytekin, şiddetli rüzgarın seraları yırtıp attığını söyledi. Seraları kontrol eden diğer bir üretici de rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirterek, "Arabanın içindeyken bile rüzgar sallıyor, çok şiddetli, seraları attı. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.
Yeşilköy Mahallesi’nde Sebze ve Meyve Toptancı Halinde park halinde bulunan bir kamyonet ise fırtınanın etkisiyle devrildi. Yan yatan 07 SCA 94 plakalı boş kamyonet, vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.
Fırtınanın akşam saatlerinde Batı Akdeniz’de etkisini kaybetmesi, cuma günü öğle saatlerinden itibaren tekrar Kıyı Ege’de etkili olması bekleniyor.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Marmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile doluMarmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile dolu
Limanda demirli tekne, fırtınada beton rıhtıma çarptıLimanda demirli tekne, fırtınada beton rıhtıma çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.