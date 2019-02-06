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Kaş’ta fırtınada 500 dönüm sera zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde dün etkili olan fırtınada ilk belirlemelere göre 500 dönüm sera alanının zarar gördüğü bildirildi.

Kaş’ta fırtınada 500 dönüm sera zarar gördü

Antalya’nın Kaş ilçesinde dün etkili olan fırtınada ilk belirlemelere göre 500 dönüm sera alanının zarar gördüğü bildirildi. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren fırtınanın özellikle Palamut Mahallesi’nde seraları vurduğunu söyledi.
Antalya’nın Batı ilçeleri olan Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş için yapılan fırtına uyarısının ardından, özellikle Kaş ilçesinden gelen hasar bilgileri üzerine ön tespitler yapılmaya başladı. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, bölgede şu ana kadar 500 dönüm örtü altı üretim alanının zarar gördüğünü açıkladı. Fırtınanın özellikle Palamut Mahallesi’nde etkili olduğunu söyleyen Süer, "Dün akşam meydana gelen fırtına sebebiyle bölgede çiftçilerin seraları zarar gördü. Mevcut itibarıyla Kaş Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası Başkanlığı olarak komisyon oluşturduk. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ön tespitlere göre 500 dönüm arazide hasar olduğu yönünde" dedi.
Bölgede çiftçilerle görüşen Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ise ilçe genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınanın bazı mahallelerde hasara sebep olduğunu söyledi. Fırtınanın Ova, Yeşilköy, Palamut mahallerinde ve özellikle Çayköy ve Palamut’ta hasara sebep olduğunu söyleyen Kocaer, "Fırtına etkisiyle ya naylonlar attı ya da çöktü, ürünlerle birlikte hasar oluştu. Buradaki çiftçi vatandaşlarla birlikteyiz. Yaraların bir an evvel sarılabilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğümüz tespitlere başladı" ifadelerini kaydetti.

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