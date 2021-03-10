HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaş’ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza

Kaş’ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza

10.03.2021 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, bahse konu olan ikamete operasyon düzenledi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, bahse konu olan ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, zar, iskambil kağıdı, okey taşı gibi kumar oynamaya yarayan eşyalar ele geçilirken, 2 adet ateşli silah ve çok sayıda fişek bulundu. Bahse konu olan ikamette bulunan 3 kişiye toplamda 9 bin 586 TL idari para cezası kesildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı, 15. JASAT Timi ve İstihbarat ekipleri tarafından Çayköy Mahallesi’nde S.T isimli şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarı alındı. Gelen ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı ile bahse konu olan şahsın ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 1 adet Wizard Magnum marka av tüfeği, 1 adet Lazer 348 marka tek kırma havalı tüfek, 1 adet Zoraki marka 9mm kuru sıkı tabanca, 22 adet 12 Calibre av Fişeği, 94 adet havalı tüfek Fişeği, 1 adet bel fişek kılıfı, 7 bin 500 TL nakit para, 29 deste iskambil kağıdı,1 kutu okey taşı ile 1 adet oyun zarı ele geçirildi.

Bahse konu evde kumar oynadığı tespit edilen S.T, R. U, K. Y isimli şahıslara Kabahatler Kanununun 34. Maddesince kumar oynamaktan istinaden toplam 4 bin 8 TL idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca S. T. İsimli şahsa 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanununa Muhalefetten 1.730 TL 5326 Sayılı Kanunun 43.Maddesine Muhalefetten 204 TL, 2521 Sayılı Kanuna Madde 13/1 Muhalefetten 944 TL Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince maske takmamaktan 2 bin 700 TL idari yaptırım olmak üzere toplamda 9 bin 586 TL idari yaptırım uygulandı.

Olayla ilgili Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca idari işlemlere başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Son deprem nerede oldu? Son deprem nerede oldu?
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar
1/

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Mervenur Polat cinayetinde çok acı detay! Ağabeyi böyle teşhis etmiş

Mervenur Polat cinayetinde acı detay! Ağabeyi böyle teşhis etmiş

Son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son deprem listesi

Son deprem nerede oldu?

Metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

İstanbul’da bugün oruç kaçta açılıyor? Diyanet İstanbul için iftar saatini paylaştı!

İstanbul'da bugün oruç kaçta açılıyor?

Site otoparkında 'pes' dedirten manzara! Konvoydan inip halay çektiler

Site otoparkında 'pes' dedirten manzara!

Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı

Üsküdar'da rehine operasyonu! Dini nikahlı eşinin alıkoyduğu hamile kadın kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.