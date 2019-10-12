Kaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kapya Biber Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. En kaliteli kapya biber üreticisi, acı biber yeme ve kapya yemekleri yarışmalarının yapıldığı festivalde düzenlenecek konserler ve kapya güzeli yarışması Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edilirken, Mehmetçik için dua edildi.

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Ziraat Odası ve Kasaba Mahallesi işbirliğinde ilk kez Kapya Biber Festivali düzenlendi. Kasaba Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılışına Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkan vekili Ali Rıza Yatkın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Bilal Duvar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Demre eski Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Emniyet Müdürü Erkan Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özen, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Festival, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Kasaba Mahalle Meydanı'nda yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından Likyalı Yörükler Patara ekibi ve Seydikemer Temel grubu halk oyunları gösterisi sundu. Yapılan en kaliteli kapya biber üreticisi yarışmasında, ön elemeyi geçen 6 üretici yarıştı. Birinciliği Yılmaz Bulut kazandı. Ardından 6 kişiyle yapılan acı biber yeme yarışmasını 2 dakikada 206 gram acı biber yiyen Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş kazandı. Kapya yemekleri yarışmasında ise 9 kadın arasından kıymalı kapya dolmasıyla Hatice Keskin birinci oldu.

Acı biber yeme yarışması birincisi Ali Karataş, "Acı biberi herkese tavsiye ederim. Kansere, her hastalığa iyi gelir. Ben hiç doktora gitmem. Her kahvaltımda acı yerim. Acısız kahvaltı yapmam" dedi. Kapya biber üreticisi dalında birinci olan Yılmaz Bulut ise, "Kaliteli biber yetiştirdiğim için çok mutluyum. Birinci olduğum için gururluyum" diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tarımın ne kadar önemli olduğunu, kendine yeten ülkelerin dünyada ne kadar güçlü olduklarını görüyoruz. Biz tarımla turizmi birleştiren bir hadisenin içindeyiz şu anda. Festivaller tarımsal ürünlerin öne çıkmasını sağlarken bir taraftan da o bölgenin tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor" dedi.

'TARIM KESİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, "Kaş'ımız turizmi ve tarımı ile ön planda. Bazen bakıyoruz turizm daha önde gibi ama baktığımız zaman Kaş'ımızın yüzde 60- 70'i tarımla geçiniyor. Tarım kesimi bizim için çok önemli. Tarım kesimini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Bizim üretimimiz önemli. Burada üretim yapan hemşehrilerimiz önemli. Biz hem üretim, hem pazarlama safhasında sizin yanınızda olacağız. Burada ciddi bir biber üretimimiz var. Bu da bir marka. Bu markayı bizim daha çok tanıtmamız lazım. Bu ürünlerin pazara en iyi şekilde ulaşabilmesini temin etmemiz lazım" diye konuştu.

'DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ'

Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan da şöyle dedi: "Biz kapya üretimini, aynen Atak helikopterinin üretimine benzetiyoruz. SİA'lar, İHA'lar, tekstil üretimimiz gibi, otomobil sanayimiz gibi bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkı sunan çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Bu festivalin de en büyük amacı bu bölgede yetiştirilen zirai ürünlerin marka değerini oluşturmak. Bunların piyasalarda çok daha iyi alıcısını sağlamak. Bu şekilde hem bölgemizin, hem ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak. O naylonun altında, o sıcağın altında kapya üreten, domates üreten çiftçimiz, vatandaşımız bu ülkenin birer askeri, birer neferidir. Daha çok üreteceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan festivalde düzenlenecek konserler ve kapya güzeli yarışması, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi. Festivalde askerler ve ordu için dua edildi. Din görevlileri tarafından Fetih Suresi okundu.

Kasaba, Dirgenler, Karadağ, Uğrar, Çeşme, Doğantaş mahallelerinde yaklaşık 4 bin 700 dekar alanda yılda yaklaşık 42-43 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. Coğrafi ve iklimsel özellikler bölgede üretilen kapya biberini kalite ve renk olarak diğerlerinden ayırıyor.

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