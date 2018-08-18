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Kaş'ta kaza 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Ahmet ACAR- Özgür Deniz KAYAKAŞ, (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Kaş'a bağlı Orulca mevkisinde meydana geldi. Yuşa Kaya (27) yönetimindeki 07 CAF 02 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada Yuşa Kaya ile arkadaşı Esra Kahya (24) yaralandı. Yaralılara olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Yuşa Kaya tedavisinin ardından taburcu edilirken, arkadaşı Esra Kahya ise Finike Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Esra Kahya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza yerine gelen vatandaşlar yerde yatan yaralılara müdahale eden ekiplere yardım ederken, bir vatandaş ise getirdiği şemsiyeyle yaralıyı güneşten korumaya çalıştı.

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