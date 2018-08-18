Kaş'ta kaza 2 yaralı

Ahmet ACAR- Özgür Deniz KAYAKAŞ, (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Kaş'a bağlı Orulca mevkisinde meydana geldi. Yuşa Kaya (27) yönetimindeki 07 CAF 02 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada Yuşa Kaya ile arkadaşı Esra Kahya (24) yaralandı. Yaralılara olay yerine çağrılan 112 ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Yuşa Kaya tedavisinin ardından taburcu edilirken, arkadaşı Esra Kahya ise Finike Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Esra Kahya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza yerine gelen vatandaşlar yerde yatan yaralılara müdahale eden ekiplere yardım ederken, bir vatandaş ise getirdiği şemsiyeyle yaralıyı güneşten korumaya çalıştı.
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum