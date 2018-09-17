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Kaş'ta makilik ve zeytinlikte yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, makilik ile zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaş'ta makilik ve zeytinlikte yangın

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, makilik ile zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgenin sarp olması ve Kumluca'da da yangının devam etmesi nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor.
Kaş'a bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlikte, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözlerle sevk edildi. Hava araçlarıyla Kumluca'daki orman yangınına müdahale edilmesi nedeniyle Kaş'ta yükselen alevlere 1 helikopterle müdahale edilmeye başlandı. Bölgenin sarp olması ve kara ulaşımının bulunmaması nedeniyle ekipler, yangına karadan müdahalede zorluk çekiyor. Rüzgarın etkili olması ise alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Bölgedeki ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaş'ta makilik ve zeytinlikte yangın

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