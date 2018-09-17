Kaş'ta makilik ve zeytinlikte yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kaş ilçesinde, makilik ile zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına 10 arazöz, Fethiye'den getirilen yangın söndürme helikopteri, 50 orman işçisi ve 5 teknik elamanla müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
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