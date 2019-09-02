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Kaş'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, orman yangını başladı.

Kaş'ta orman yangını

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, orman yangını başladı.
Kaş ilçesi Lengüme Mahallesi Şifalısu mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, 7 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

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Kaş'ta orman yangınıKaş'ta orman yangını

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