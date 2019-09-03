Kaş’ta orman yangını söndürüldü

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya’nın Kaş ilçesi, Yuvacık Mahallesi, Kuzca mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. Yangının çıkış saatinden itibaren gece yarısına kadar süren yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

Antalya, Isparta, Denizli, Burdur, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesine ait 3 dozer, 50 arazöz, 6 su tankeri ve 300 personelin katıldığı soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bölgede ilk belirlemelere göre 60 hektar alan yandı.



