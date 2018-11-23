Kaş'ta patikada yürürken kaybolan turistleri AKUT ekibi buldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Patara ve Kalkan arasında, patikada yürüyüş yaparken kaybolan 3 İngiliz kadın turist, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi tarafından bulundu.

Tatil için ilçeye gelen 3 İngiliz kadın turistin, patikada yürüyüş sırasında yollarını kaybettikleri öğrenildi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye giden 4 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda turistlere ulaştı.

Kaş AKUT Sorumlusu Bircan Tolunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Patara'dan hareket eden kadın turistlerin, Kalkan bölgesindeki patikada yollarını kaybettiklerini ve arkadaşlarının haber vermesi üzerine kendilerini aramaya başladıklarını söyledi.

Telefonla konum atmaları üzerine turistlere ulaştıklarını anlatan Tolunay, "Onları bulduğumuzda hava kararmıştı, genel anlamda sağlık durumları iyiydi, ama hava soğuk olduğu için üşümüşlerdi." dedi.

