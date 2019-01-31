Kaş’ta seraları su bastı

Antalya’da etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı seraları su bastı.
Antalya’da dün başlayan aşırı yağışlar Kaş ilçesindeki seralarda zarara neden oldu. Kaş’ın Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır, Patara Mahallesi’nde dünden beri devam eden yağışlar su baskınlarına yol açtı. Bölgedeki seralarda bulunan ürünler de zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, Muğla, Antalya ve Mersin’de dün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün de aralıklarla kuvvetli (Mersin, Antalya merkez ve batısında 30-60 kg/m2, Muğla ile Antalya’nın doğu ilçelerinde 50-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!
Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum