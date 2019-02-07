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Kaş’ta su içinde kalan seralarda sezon erken bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 500 dönüm sera alanı su altında kalırken, bin 500 dönümün ise su baskını tehdidi altında olduğu bildirildi.Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Kaş genelinde 20 bin dönüm sera alanı bulunduğunu belirterek, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Patara Mahallesi Göl mevkisinde 2 bin dönüm sera alanının 500 dönümünü su bastığını, bin 500 dönümünün ise su baskını tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 500 dönüm sera alanı su altında kalırken, bin 500 dönümün ise su baskını tehdidi altında olduğu bildirildi.
Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Kaş genelinde 20 bin dönüm sera alanı bulunduğunu belirterek, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Patara Mahallesi Göl mevkisinde 2 bin dönüm sera alanının 500 dönümünü su bastığını, bin 500 dönümünün ise su baskını tehdidi altında olduğunu ifade etti. Kaş’ta su içinde kalan seralarda sezonun erken bittiği ifade edildi.
Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle sulak alandaki taban suyunun çok yükseldiğini kaydeden Süer, "Dağlardan gelen yağmur suyuyla da su seviyesi çok yükseldi. Burada ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın deniz seviyesinden aşağıda olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü denizin çok dalgalı olduğu günlerde kanal taşıyor, su geri geliyor, denize akmıyor. Kanal üzerinde suyun geçişini azaltan dar köprüler var. Yetkililerin bu alanda bilimsel bir çalışma yapılarak soruna kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kanallarda temizleme çalışması başlatıldı ancak burada kalıcı çözüm ve su baskınından mağdur olan vatandaşlarımıza da yardım bekliyoruz. Zarar tespit çalışmaları daha devam ediyor" dedi.
Öte yandan Kınık Mahallesi’nde gece saatlerinde dolu yağdığı ancak olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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