HABER

Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyon devrildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Kaş istikametine giden Veli Coşkun (27) yönetimindeki 07 N 9914 plakalı parke taşı yüklü kamyon, ilçe girişindeki kavşakta devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun’un cenazesi Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Buzağı kayıplarına karşı 'ultrason ve suni tohumlama' projesiBuzağı kayıplarına karşı 'ultrason ve suni tohumlama' projesi
Anne ve kızı kazada yaralandı Anne ve kızı kazada yaralandı 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.