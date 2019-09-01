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Kaş’ta trafo yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaş’ta trafo yangını korkuttu

Antalya’nın Kaş ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kısa süreli panik yaşanan olayda, maddi hasar meydana geldi.
Kaş ilçe merkezindeki bir trafoda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Andifli Mahallesi İlkokul Sokak’ta bulunan trafodan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Art arda küçük patlamaların yaşandığı trafo ve çevresi duman altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Elektrik firması ekiplerinin trafodaki arıza ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaş’ta trafo yangını korkuttu

Kaş’ta trafo yangını korkuttu

Kaş’ta trafo yangını korkuttu

Kaş’ta trafo yangını korkuttu

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