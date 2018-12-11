Kaş'ta yağmur ve hortum seraları vurdu (2)

FİNİKE'DE 2 TEKNE BATTI

Antalya'nın Finike ilçesinde, dün saat 20.30 sıralarında etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, saat 23.00'e kadar sürdü. Fırtına sırasında, Finike balıkçı barınağı karşısındaki tahta iskeleye bağlı 2 amatör balıkçı teknesi battı. Tarımsal alanda da etkili olan fırtınada, Turunçova Mahallesi'ndeki 1 dönümlük alanda bulunan sera çöktü. Bazı seraların da naylonları uçtu.

RÜZGARIN ŞİDDETİ 114 KİLOMETREYE ULAŞTI

Finike merkez ve Saklısu istasyonu verilerine göre, ilçe merkezinde metrekareye 18,2 kilogram, Saklısu Mahallesi'ne metrekareye 10,6 kilogram yağış düşerken, rüzgarın hızı da saatte 69 kilometre ile 114 kilometre arasında ölçüldü.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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