HABER

Kaş’ta zeytinlik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki oteller zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki oteller zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazözle müdahale etti.
Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bazı evler ve otellerin de zarar gördüğü belirtildi.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Yaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildiYaralı dağcı zirveden 2 saatte indirildi
3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.