Kaş’ta zeytinlik alanda yangın

Antalya’nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bazı evler ve yakındaki oteller zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazözle müdahale etti.
Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bazı evler ve otellerin de zarar gördüğü belirtildi.
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