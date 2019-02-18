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Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ramazan Tanç, verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ramazan Tanç, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Tanç’ın hayatını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Kaş’ın Yeşilköy Mahallesi Gemicik mevki’isinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kazada, otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Araç motorunun yerinden fırlayıp savrulduğu kazada, sürücü Ersin Bulut ile araçta bulunan Ramazan Tanç ve Barış Taşkıran ağır yaralandı. Ersin Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Tanç da verdiği yaşam mücadelesini yitirdi. Tanç’ın hayatını yitirmesiyle Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

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