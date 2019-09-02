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Kaş’taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yuvacık Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibarıyla yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığını söyledi.Yuvacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sırasında yangın çıktı.

Kaş’taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yuvacık Mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibarıyla yerleşim alanları için tehdit oluşturmadığını söyledi.
Yuvacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.00 sırasında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 7 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Kaş Belediyesine ait işçilerinde yangına söndürmek için destek verdiği öğrenildi.
Yangın bölgesindeki gelişmeleri yakından takip eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yayla kesimi olan Yuvacık Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yoğun ormanın bulunduğu alanda çıkan yangına 7 helikopter, oran işçileri ve itfaiye erleriyle yoğun bir müdahale olduğunun altını çizen Ulutaş, “Havalar kurak ve aşırı sıcak az bir rüzgar var yangının yayılmasın da buda etkili. Tüm kurumlarımızın ekipleri canla başla yangını söndürmeye çalışıyor. Şuan yangın yerleşim yerlerini tehdit emiyor. Bölgede rüzgar zayıfladı. Ekiplerimizin ilerleyen saatlerde yangını kontrol altına almasını temenni ediyoruz” dedi.

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