Kaş’taki orman yangınında hızlı müdahale büyümeyi önledi

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaklaşık 60 hektarlık alanda etkili olan orman yangını Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, belediye ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu yerleşim yerlerine ilerlemeden ve alanda daha büyük kayıplara yol açmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaş’ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 12 helikopter, 60 arazöz, 7 dozer, 11 su tankeri ve 270 orman işçisi müdahale etti. Bölgeye Kaş Belediyesine bağlı işçilerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve arazöz takviyesi yapıldı. Ekiplerin birlikte yoğun mücadelesi sonucu yangın akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Kısmen kontrol altına alındığı açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da gelişmeleri olay yerinde yakından takip etti.

Yerleşim yerlerine doğru yönelmekte olan yangın çok ciddi bir müdahale ile önlendi. Bölgede kurulan gözlem - kontrol noktasından takip edilen yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etti.