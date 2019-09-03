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Kaş'taki orman yangınında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü.

Kaş'taki orman yangınında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü.
Kaş'a bağlı Lengüme Mahallesi Şifalısu mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Antalya, Denizli, Aydın ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı 2'si idari, 12 helikopter, 45 arazöz, 11 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 6 belediye arazözü, 26 araç ve 270 orman işçisiyle müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ve uzun uğraşlar sonucu yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Havanın kararmasıyla helikopterlerin çalışmalarına son verilirken, kara ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında ilk belirlemelere göre 40 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Kaş'taki orman yangınında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördüKaş'taki orman yangınında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördüKaş'taki orman yangınında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü

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