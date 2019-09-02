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Kaş’taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 19:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.Yuvacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yuvacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın kuru ve nemin düşük olması nedeniyle yayılan yangına 10 helikopter, 60 arazöz, 6 dozer, 20 su tankeri ve 200 orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi. Bölgeye Kaş Belediyesine bağlı işçilerin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri ve arazöz takviyesi yapıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ta bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

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