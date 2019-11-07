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Kastamonu 11 Kasım'daki ağaçlandırma seferberliğine hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Orman varlığı ile ön plana çıkan Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" adıyla başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen seferberlikte 128 bin fidan dikilecek

Türkiye'nin en yeşil illerinden Kastamonu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" adıyla başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen seferberliğe hazır.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce, Türkiye'yi Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıyacak seferberlik öncesi, Daday Fidanlık Şefliği'nde basına bilgilendirme yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, fidanlıkta yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, ülke genelinde 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını hatırlattı.

Tesiste bir milyon fidan üretildiğine işaret eden Karadeniz, 11 Kasım'da yapılacak ağaçlandırma seferberliğine tüm vatandaşları davet etti.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise Kastamonu merkez ve tüm ilçelerde 11 Kasım'da 128 bin fidan dikimi gerçekleştirileceğini aktardı.

Kastamonu ve Bölge Müdürlüğüne bağlı Sinop'ta 11 Kasım'da 200 bin fidan dikileceğine işaret eden Sönmezoğlu, "Bu etkinlikle inşallah dünyaya örnek olmuş olacağız." dedi.

- "2 milyon 500 binin üzerinde fidan üretiyoruz"

Orman Genel Müdürlüğünün belirlediği program dahilinde fidan üretimi yaptıklarını belirten Sönmezoğlu, şunları dile getirdi:

"Her ağaç türüyle ilgili miktar belli. Bu miktarlar ışığında fidan üretimi yapıyoruz. Kastamonu Bölge Müdürlüğü'nde 4 fidanlığımız var. En büyüğü Daday'da. Bunun dışında da Taşköprü, Kastamonu merkez ve Sinop'ta fidanlığımız var. Toplamda ise 2 milyon 500 binin üzerinde fidan üretiyoruz. Kapasitemiz daha da büyük, daha da fazla üretebiliriz."

Ürettikleri fidanların yaklaşık 1 milyonunu çeşitli illere gönderdiklerini, belediyelere ve diğer kuruluşlara süs bitkisi olarak verdiklerini anlatan Sönmezoğlu, "1 milyondan fazlasını kendi ağaçlandırma ve yeşillendirme bölgemizde kullanıyoruz. Bölgemizde üretilen fidanların bir bölümünü de ihraç ediyoruz. Özellikle karaçamların boylu ve formlu olanları ihraç ediliyor." diye konuştu.

Kastamonu'da 11 Kasım'da, belirlenen 56 noktada fidan dikimi yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
11 Kasım ağaçlandırma fidanlık KASTAMONU

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