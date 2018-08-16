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"Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Avrasya Kurultayı ve İbn-i Sina Anma Programı gerçekleştirildi

"Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında Avrasya Kurultayı ve İbn-i Sina Anma Programı düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, programda yaptığı konuşmada, Kastamonu Üniversitesinin dünyanın birçok ülkesinden 96 üniversite ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Mevlana Değişim Programı'nı Türkiye'de en aktif uygulayan üniversite olduklarını dile getiren Özkan, "Gönlünü, kapılarını açmış üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz. Avrasya Kurultayı'nda alınacak kararlarda üniversitemizin üzerine düşen görev olursa bunu memnuniyetle yapacağız." dedi.

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) Başkanı Şahin Çokyaman ise İbn-i Sina'nın doğumunun 1037'nci yılı anısına Kastamonu'da İbn-i Sina Enstitüsü kurulacağını söyledi.

İbn-i Sina Enstitüsü için Kastamonu Üniversitesini seçtiklerini dile getiren Çokyaman, "TÜKOV, Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı ve Moral Vakfı olmak üzere 3 vakıf bir araya gelip aylardır gece gündüz çalışıyoruz. Bu toplantı sonuca yaklaştığımızı gösteriyor. Bu işin koordinasyonunu üstlendiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu

Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı Başkanı Kemal Aydın ise İbn-i Sina'ya sahip çıkıldığını dile getirdi.

Aydın, "Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'ya yakışan İbn-i Sina'yı anmak. Enstitünün kuruluş tarihine 1037 olarak yazılacak. Onun vefatı, yeni İbn-i Sinaların yetişmesinin temelinin atıldığı an olacak." ifadelerine yer verdi.

Üniversitenin Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programın ardından kurultaya geçildi.

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