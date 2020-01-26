Kastamonu AFAD ve UMKE ekipleri, enkazdan iki vatandaşı kurtardı

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) depremden yaklaşık 16 saat sonra 2 vatandaşın enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

Elazığ ve Malatya’da geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Kastamonu’dan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri deprem bölgesine yardıma koştu.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) 2 araç ve 5 personel, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) 18 gönüllü personel deprem bölgesine sevk edildi.

112 Acil Servis’e ait 2 ambulans, 2 UMKE, 1 lojistik aracı olmak üzere 5 araçla bölgeye ulaşan ekipler, sıcak bölgelerde görev yapan ekiplerin yanında yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Timler halinde 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde çalışmalara katılan Kastamonu UMKE personelleri, depremden 16 saat sonra iki vatandaşın sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkarılarak kurtarılmasını sağladı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kastamonu AFAD ekibi de depremden etkilenen vatandaşlar için belirlenen güvenli alanlarda barınma amaçlı çadır kurulumlarını gerçekleştirdi.

Kastamonu’dan toplam 23 personel deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koşuyor.

