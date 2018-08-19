Kastamonu bayram namazı saati 2018: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Mübarek Kurban bayramı kutlu olsun ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu dönemde güzel günlere vesile olsun. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için Kastamonu ilinin camilerinde bayram namazı kılınacak ve bütçesi olanlar kurban kesecek. Siz de haberimizdeki diyanetin açıklamasına göre olan bayram namazı saatlerinden bayramın ilk günü sabah kaçta camiye gitmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bayram namazı nasıl kılınır kılavuzu ve videosu da haberimizin devamındadır. Ayrıca Kastamonu ilinin ilçelerinde bayram namazı saati kaç merak ediyorsanız haberimizdeki Diyanet bağlantısı ile öğrenebilirsiniz. KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:41 Kastamonu ilinin ilçelerindeki bayram namazı vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantı ile Diyanet’in Kurban bayramı namazı için saat sorgulama aracına ulaşabilirsiniz. Söz konusu araçta namaz kılacağınız ili ve ilçeyi seçip sorgulamanız yeterli. İlçelerin bayram namazı vakti sorgulamak için tıklayınız TÜRKİYE GENELİ İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ | ŞEHİR | KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATİ | | -------- | -------- |

| Adana | 06:39 | | Adıyaman | 06:27 | | Afyonkarahisar | 06:57 | | Ağrı | 06:06 | | Aksaray | 06:43 | | Amasya | 06:33 | | Ankara | 06:46 | | Antalya | 06:58 | | Ardahan | 06:05 | | Artvin | 06:09 | | Aydın | 07:08 | | Balıkesir | 07:06 | | Bartın | 06:46 | | Batman | 06:15 | | Bayburt | 06:16 | | Bilecik | 06:57 | | Bingöl | 06:17 | | Bitlis | 06:11 | | Bolu | 06:50 | | Burdur | 06:59 | | Bursa | 07:01 | | Çanakkale | 07:12 | | Çankırı | 06:42 | | Çorum | 06:37 | | Denizli | 07:03 | | Diyarbakır | 06:19 | | Düzce | 06:52 | | Edirne | 07:09 | | Elazığ | 06:22 | | Erzincan | 06:20 | | Erzurum | 06:12 | | Eskişehir | 06:56 |

| Gaziantep | 06:31 | | Giresun | 06:23 | | Gümüşhane | 06:19 | | Hakkari | 06:05 | | Hatay | 06:37 | | Iğdır | 06:01 | | Isparta | 06:58 | | İstanbul | 07:00 | | İzmir | 07:11 | | Kahramanmaraş | 06:32 | | Karabük | 06:46 | | Karaman | 06:48 | | Kars | 06:04 | | Kastamonu | 06:41 | | Kayseri | 06:37 | | Kilis | 06:32 | | Kırıkkale | 06:44 | | Kırklareli | 07:07 | | Kırşehir | 06:42 | | Kocaeli | 06:57 | | Konya | 06:50 | | Kütahya | 06:58 | | Malatya | 06:26 | | Manisa | 07:09 | | Mardin | 06:17 | | Mersin | 06:42 | | Muğla | 07:07 | | Muş | 06:13 | | Nevşehir | 06:40 | | Niğde | 06:41 | | Ordu | 06:25 | | Osmaniye | 06:36 |

| Rize | 06:14 | | Sakarya | 06:55 | | Samsun | 06:31 | | Şanlıurfa | 06:25 | | Siirt | 06:12 | | Sinop | 06:35 | | Şırnak | 06:10 | | Sivas | 06:30 | | Tekirdağ | 07:06 | | Tokat | 06:31 | | Trabzon | 06:18 | | Tunceli | 06:20 | | Uşak | 07:01 | | Van | 06:05 | | Yalova | 07:00 | | Yozgat | 06:38 | | Zonguldak | 06:49 | KURBAN BAYRAMI MESAJLARI Tabii artık tebrik mesajı olmadan bayram olmaz. Bu bayram da sevdiklerimize yakınlarımıza güzel tebrik mesajları ile iyi dileklerimizi ve mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile dualarımızı paylaşacağız. Biz de sizler için yakınlarınızla Whatsaapp, Facebook, Twitter, SMS vb.den paylaşabilmeniz için resimli Kurban bayramı mesajları derledik. Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. 3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur. 7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir. BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR? Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI ABDESTİ FARKLI MIDIR? ABDEST NASIL ALINIR? Bayram namazı vakit namazlarından farklı olsa da abdesti farklı değildir. Peki nasıl abdest alınır? Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da buruna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.