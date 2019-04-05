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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Rahmi Galip Vidinlioğlu, görevi Tahsin Babaş'tan devraldı - Vidinlioğlu: - "İlk günden beri, 'Şehri ortak akılla yöneteceğiz' dedik. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının mutlaka görüşünü alacağız. Partili partisiz tüm Kastamonu'nun Belediye Başkanıyım"

Kastamonu'da MHP'den Belediye Başkanı seçilen Rahmi Galip Vidinlioğlu, görevine başladı.

Vidinlioğlu, Kastamonu Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Faruk Ceylan'dan mazbatasını aldı.

Daha sonra Kastamonu Belediyesine geçen Vidinlioğlu, burada çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Belediye önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan Vidinlioğlu, Türkiye'de bir destan yazdıklarını, omuzlarında büyük bir yük olduğunu belirtti.

Vidinlioğlu, "Kolay değil her iki kişiden birinin oyunu almak. Onun için bugünden itibaren sizin de desteğinizle hep birlikte yönetmeye çalışacağız. İlk günden beri, 'Şehri ortak akılla yöneteceğiz' dedik. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının mutlaka görüşünü alacağız. Partili partisiz tüm Kastamonu'nun Belediye Başkanıyım." dedi.

Şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Bir tek derdim var, o da liyakat ve adalet. Bir yerde adalet olmazsa çökmeye mahkumdur. Hem adaletli hem de liyakatli yönetim her şeyden önce gelir. İlk gün dediğimizi söylüyorum, şeffaf yönetim. Belediyeyi devraldıktan sonra neyi devraldık, ne yapacağımızı sizlerle paylaşacağım." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Yüksel Aydın da Kastamonu'ya en iyi şekilde hizmet için çalışacaklarını belirterek, "24 Haziran'da hukuki zemini oluşturulan Cumhur İttifakı devam ediyor, edecek. Türk milletinin buna ihtiyacı var. Yılan hala girdiği delikte, tehlike geçmedi. Kastamonu olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." diye konuştu.

Vidinlioğlu, törenin ardından makam odasına geçerek, görevi Tahsin Babaş'tan devraldı.

Babaş, istemeden de olsa rahatsızlık verdiği herkesten helallik isteyerek, "Belediye Başkanlığına seçilen Galip Vidinlioğlu'nun her zaman yanında olacağım. Halkın tercihini kabul etmek lazım. Onun üzerinde bir şey yoktur. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu hizmet yarışında bayrağı teslim ediyoruz. Halka küsme, halka tavır koymak olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Babaş, başkanlık mührünü de Vidinlioğlu'na teslim etti.

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